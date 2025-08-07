Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 06:46

В США озвучили, кто попытается сорвать сделку между Москвой и Вашингтоном

Аналитик Риттер: Украина будет мешать любым сделкам России и США

Переговоры лидеров РФ и США Переговоры лидеров РФ и США Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Украинские власти не заинтересованы в достижении каких-либо соглашений между Москвой и Вашингтоном, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в ходе интервью на YouTube-канале. По его словам, они будут пытаться сорвать любые переговоры между сторонами.

Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у (американского лидера Дональда) Трампа, — отметил аналитик.

По словам Риттера, Россия и США потенциально могут найти общий язык, однако позиция Киева остается главным препятствием. Аналитик подчеркнул, что украинское руководство отказывается признавать текущие реалии и идти на компромиссы.

США должны оказать давление на Украину для принятия «неизбежного». Его заявление прозвучало на фоне переговоров российского президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Кремле и продолжались более трех часов. Это уже пятый визит американского представителя в Россию в текущем году.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от своей команды в кратчайшие сроки организовать встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Обычно подготовка таких переговоров занимает значительное время.

Украина
Скотт Риттер
переговоры
срывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.