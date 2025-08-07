В США озвучили, кто попытается сорвать сделку между Москвой и Вашингтоном

Украинские власти не заинтересованы в достижении каких-либо соглашений между Москвой и Вашингтоном, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в ходе интервью на YouTube-канале. По его словам, они будут пытаться сорвать любые переговоры между сторонами.

Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у (американского лидера Дональда) Трампа, — отметил аналитик.

По словам Риттера, Россия и США потенциально могут найти общий язык, однако позиция Киева остается главным препятствием. Аналитик подчеркнул, что украинское руководство отказывается признавать текущие реалии и идти на компромиссы.

США должны оказать давление на Украину для принятия «неизбежного». Его заявление прозвучало на фоне переговоров российского президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Кремле и продолжались более трех часов. Это уже пятый визит американского представителя в Россию в текущем году.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от своей команды в кратчайшие сроки организовать встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Обычно подготовка таких переговоров занимает значительное время.