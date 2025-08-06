Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп рассказал Мерцу об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Bild: Трамп счел встречу Путина и Уиткоффа более результативной, чем ожидалось

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу детали московской встречи своего эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Bild, ссылающийся на осведомленные источники. Американский политик заявил, что переговоры превзошли ожидания. Однако ключевые вопросы об уступках Кремля остаются без ответа.

Специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве около трех часов, обсуждая ситуацию на Украине с Путиным. Содержание их беседы не раскрывается, но в последовавшем телефонном разговоре Трампа с Мерцем американский политик сделал важное заявление относительно итогов встречи.

Разговор между Уиткоффом и Путиным прошел более продуктивно, чем ожидалось, — цитирует его издание.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора американского лидера с европейскими представителями в среду.

