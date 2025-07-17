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17 июля 2025 в 12:09

Депутаты озаботились непонятным почерком врачей

Депутат Ткачев предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врачи в России могут лишиться возможности выписывать рецепты от руки, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой обязать медиков печатать назначения на компьютере.

Такие случаи нередко приводят к отказу в отпуске лекарства, задержкам в лечении, а иногда и к риску назначения неверного препарата. Особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, которые часто обращаются к нескольким врачам и не могут самостоятельно расшифровать назначения, — пояснил Ткачев.

По словам депутата, россияне массово жалуются на невозможность прочитать рецепты. Сложности возникают не только у пациентов, но и у фармацевтов, которым бывает невозможно разобрать назначение и выдать препарат. В письме также предложено использовать типовые электронные формы, которые врач мог бы распечатать и выдать пациенту.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что российское правительство не планирует вводить федеральный запрет на использование электросамокатов. В то же время региональных властей это не касается: они могут создавать отдельные медленные зоны или вводить полный запрет.

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