Уровень доверия россиян к отечественным производителям лекарств достиг 78%

Уровень доверия россиян к отечественным производителям лекарств в 2025 году составил 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос центра НАФИ и группы компаний «Нижфарм». Большинство опрошенных готовы рекомендовать российские препараты знакомым.

Уровень доверия россиян к отечественным производителям в 2025 году составил 78%, что на 16 п. п. больше по сравнению с прошлым годом, — говорится в исследовании.

Опрос показал, что при выборе лекарств на страну-производителя обращают внимание 52% респондентов. Четверть участников опроса отдает предпочтение отечественным производителям, 19% — зарубежным. Рекомендовать лекарственные средства российского производства близким и знакомым готовы 74% респондентов.

В исследовании участвовали 2,4 тысячи человек из российских городов с численностью населения от 100 тысяч человек.

Ранее исследование экспертов Финансового университета при Правительстве РФ показало, что средний желаемый доход россиян в 2025 году составляет 146 тысяч рублей в месяц. Медианное значение зарплатных ожиданий составило 110 тысяч рублей, что на 16% превышает показатели прошлого года. Молодые специалисты без опыта работы в среднем рассчитывают на 92 тысячи рублей, а медианное значение для этой категории составляет 73 тысячи рублей.