Наступление ВС РФ на Днепр 5 августа: лютый удар по поезду, бои за Покровск

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 5 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска и Днепра во вторник, 5 августа: обстановка на фронте

«Днепропетровское направление. Противник контратакует наши позиции у Дачного с севера. Штурмуют малыми группами по 2-3 человека, операторы БПЛА ВС РФ выявляют группы и наносят удары сбросами. Наша авиация также наносит удары по выявленным вражеским позициям. Развиваем и наступление в направлении Александрограда. Также продвигаемся в сторону Камышевахи со стороны Вольного Поля и Зеленого Поля. Ночью наши войска провели ряд мероприятий по выбиванию вражеских складов, логистики. Так как в последнее время особенно активно идет переброска западной техники в районе Днепропетровска и области к линии фронта, работаем на упреждение», — пишет «Дневник десантника».

Автор канала также раскрыл подробности удара по Синельниково в Днепропетровской области.

«Помимо подстанции, удар по которой остановил железнодорожную логистику противника, были повреждены электровозы и уничтожены хранилища ГСМ. Также был поврежден военный эшелон, находящийся рядом с местом удара. Помимо этого, в результате удара ликвидированы 32 военнослужащих ВСУ и порядка сотни раненых. Итогами данного удара стало: нарушение ротации противника, нарушение логистических цепочек, отсутствие эвакуации, а также на передовую не поступает техника, вооружение и боеприпасы, что, несомненно, положительно скажется на нашем наступлении на Запорожском и Днепропетровских направлениях», — добавил «Дневник десантника».

Военкор Юрий Котенок пишет, что подразделения ГрВ «Центр» продолжают наступление в районе границы Днепропетровской области.

«Бои за Муравку, которую наши подразделения атакуют с востока и юга. Западнее Котляровки — ожесточенные встречные бои в направлении Новопавловки. Северо-западнее и юго-западнее Петровского (Орехово) ВС РФ продвинулись до 1,5 км на территорию Днепропетровской области и закрепились. Наши подразделения срезали „карман“ между Перовским (Орехово) и Новоукраинкой. Северо-западнее Дачного — ожесточенные встречные бои на подступах к Филии. Противник активно контратакует со стороны Новопавловки и Филии в направлении Дачного. Несмотря на некоторую „статичность“ линии боевого соприкосновения на картах, бои на данном участке носят ожесточенный характер без снижения интенсивности. Артиллерия и дроны работают интенсивно в обе стороны. Выявленные укрытия зачастую сносятся сбросами (4–5 кг ВВ) с БпЛА типа „Баба-яга“. Посадки в районе боев зачастую выкошены под ноль», — добавил он.

МО РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Военная хроника» рассказала, что сейчас происходит на Покровском направлении в ДНР.

«Покровский выступ в динамике дает совершенно четкое понимание, что у РФ на этом направлении если не полный карт-бланш, то по крайней мере — оперативно и тактически неплохое пространство для маневра. Несмотря на то, что в части беспроблемности штурма города все дается тяжело (ВСУ продолжают обороняться и применяют тут все, что у них осталось), инициатива остается за РФ, а украинская армия действует реактивно. Механика боев это подтверждает: если нет смысла идти с востока, активность смещается на северный фас; как только там создается давление, параллельно начинаются бои с юга. Такой режим качания фронта заставляет ВСУ перераспределять силы, не успевая стабилизировать оборону», — считают авторы канала.

По их словам, ВС РФ на этом участке оказывают управляемое давление, при котором любое решение ВСУ заранее встраивается в общую оперативную схему.

«И именно это создает эффект, когда каждая неделя работает не на удержание ВСУ, а на их постепенное выдавливание. Также, судя по свежим спутниковым снимкам, ВСУ в Покровске российская армия душит только с восточной стороны по четырем разным направлениям. И это не считая южного подступа, а также ударов в сторону Сухецкого/Родинского», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.

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