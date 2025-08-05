Массовое дезертирство, разгром под Харьковом: новости СВО к утру 5 августа

Массовое дезертирство, разгром под Харьковом: новости СВО к утру 5 августа

По данным российских силовых структур, участились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основной причиной называют тяжелые условия службы и отсутствие перспектив.

Принудительная мобилизация, некомпетентное командование, отсутствие мотивации и так называемые мясные штурмы заставляют украинских солдат бросать позиции. Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. Ярким примером названа 155-я бригада ВСУ, прошедшая подготовку во Франции.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 августа, читайте в материале NEWS.ru.

В Харьковской области разгромлена бригада ВСУ

Подразделения 92-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированные в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, понесли значительные потери, пишут СМИ со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Журналисты утверждают, что часть соединения выводят для восстановления боеспособности.

По их информации, это произошло в результате интенсивных боевых действий. В связи с этим принято решение об их выводе с позиций для пополнения личного состава и восполнения потерь в технике и вооружении.

Украинские бойцы устанавливают ретрансляторы возле российской границы

Вооруженные силы Украины размещают специальные ретрансляционные устройства в приграничных районах Харьковской области. Так они пытаются увеличить радиус действия своих ударных беспилотников, сообщил журналистам информированный источник в российских силовых структурах.

Эти технические средства позволяют ВСУ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ориентир идет на мирные населенные пункты Белгородской области.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Стало известно о гибели бойца ВСУ на съемках постановочного ролика

Военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области. Инцидент произошел при создании пропагандистского материала.

Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Однако в российских силовых структурах утверждают, что съемки привели к гибели военнослужащего.

Нидерланды поставят Киеву оружие на €500 млн

Нидерланды станут первой страной НАТО, которая поставит Украине американское оружие на €500 млн, заявил и. о. министра обороны государства Рубен Брекелманс в соцсети Х. По его словам, в пакет вооружений войдут комплектующие для ЗРК Patriot и ракеты к ним.

Как сообщили в оборонном ведомстве, передача вооружений осуществляется в рамках нового американского механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), введенного 14 июля совместным решением президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Данная программа предполагает закупку странами Альянса военной техники для Украины из резервов американской армии.

Численность ВСУ стремительно уменьшается из-за дезертирства

Численность Вооруженных сил Украины стремительно уменьшается из-за большого количества дезертиров, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады политолог Владимир Олейник. По его словам, дезертирство распространено на всех уровнях в украинских войсках.

Бывший парламентарий пояснил, что украинцы начинают бежать еще на этапе мобилизации, уходя прямо с территории учебных полигонов.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Покровск 4 августа: движение к Днепру, 60% дезертиров

Налет на Крым, секта убийц, дроны-«телохранители»: ВСУ атакуют РФ 4 августа

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа