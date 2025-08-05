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05 августа 2025 в 05:10

В Харьковской области разгромлена бригада ВСУ

ТАСС: бригада ВСУ около Липцов Харьковской области потеряла боеспособность

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения 92-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированные в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, понесли значительные потери, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Собеседники агентства утверждают, что часть соединения выводят для восстановления боеспособности.

По их информации, это произошло в результате интенсивных боевых действий подразделениями 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В связи с этим принято решение об их выводе с позиций для пополнения личного состава и восполнения потерь в технике и вооружении.

В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Липцах потеряла боеспособность и выводится на восполнение потерь, — сказал собеседник агентства.

Ранее эти же источники рассказали, что военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области. Трагический инцидент произошел при создании пропагандистского материала. Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

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