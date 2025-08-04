Налет на Крым, секта убийц, дроны-«телохранители»: ВСУ атакуют РФ 4 августа

В ночь на 4 августа над российскими регионами был сбит 61 украинский беспилотник. Один из дронов упал на железнодорожные рельсы под Волгоградом, задержав движение поездов. У украинских БПЛА появились «телохранители». ВСУ бьют по гражданским в Херсонской области. Украина может использовать боевиков из исламистской секты для терактов в РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на Россию — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

Силы ПВО сбили за минувшую ночь 61 украинский беспилотник над российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, 18 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 12 и 11 — над Воронежской областью и Крымом соответственно.

В ведомстве также сообщили о ликвидации за ночь восьми беспилотников ВСУ над Белгородской областью, шести — над Волгоградской. По два украинских БПЛА были сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному — над Московским регионом и Рязанской областью, отметили в Минобороны.

Позднее в ведомстве добавили, что ПВО сбила еще пять беспилотников над Черным морем и Крымом.

В Волгоградской области было нарушено движение поездов из-за атаки БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны работали в Волгоградской области, приводит слова губернатора Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона. По его словам, российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты транспортно-энергетической сферы, никто не пострадал.

«В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в нескольких домах выбило стекла. Кроме того, на железнодорожные пути упал невзорвавшийся БПЛА, поэтому движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района было ограничено.

Тем временем в пресс-службе Приволжской железной дороги заявили, что несколько поездов шли с интервалами из-за атаки украинских беспилотников. Максимальное время задержки движения составляло 1,5 часа.

«В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский Курорт, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда», — отметили в РЖД.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему ВСУ атакуют мирных жителей под Херсоном

Беспилотники ВСУ, не обнаружив военных объектов, бьют по гражданскому населению Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, интенсивность атак нарастает каждый раз на фоне диалога между Россией и Украиной.

«Увеличивается интенсивность, видимо, после того или перед тем, как начинаются этапы переговоров между переговорными группами. Они, наверное, хотят показать свою, так сказать, силу и показать переговорному процессу, что надо быть более уступчивыми», — сказал губернатор.

Как бойцы ВСУ защищают беспилотники

Солдаты Вооруженных сил Украины начали использовать беспилотники Mavic в качестве «телохранителей» для тяжелых дронов «Баба-яга», рассказал командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» армии России с позывным Крис. По его словам, при помощи БПЛА ведется наблюдение за аппаратами.

«Они (ВСУ. — NEWS.ru) начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона [„Баба-яга“]. То есть, когда мы подлетаем, они видят нас, сообщают тому расчету, который управляет агродроном, и начинают улетать», — сказал Крис.

Военнослужащий добавил, что данная тактика не приносит противнику практически никакой пользы. Использование дронов-«телохранителей» нивелируется точностью и оснащением российской армии. Как отметил Крис, беспилотники ВС РФ могут сбить тяжелый дрон ВСУ, практически не оставляя ему шансов на спасение.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Каких боевиков может нанять Служба безопасности Украины для терактов в РФ

Служба безопасности Украины может использовать для терактов на территории РФ членов боевого крыла движения последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), рассказал в беседе с NEWS.ru член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов. По его словам, баталхаджинцы идеально подходят для операций СБУ.

«Боевики Батал-Хаджи — это просто идеальная, готовая агентурная инфраструктура для удаленной работы Службы безопасности Украины в России. Закрытые, с доступом к оружию, злые, мотивированные, со связями в криминале и на местах», — пояснил эксперт.

Он добавил, что связь с боевиками, находящимися в России, может держать лидер движения Ильяс Белхароев, который, предположительно, воюет на стороне ВСУ против российских войск.

«Киеву даже ничего не надо создавать. Просто нужно связаться с ними, например через Белхароева, благо он под рукой, — ставить задачи и платить деньги», — сказал Попов.

Источник NEWS.ru в правоохранительных органах назвал Белхароева и членов его окружения предполагаемыми кураторами террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

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