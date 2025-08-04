Сальдо озвучил один нюанс обстрелов ВСУ Херсонской области

Беспилотники ВСУ, не найдя военных объектов, бьют по гражданскому населению Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости. По его словам, интенсивность атак нарастает каждый раз на фоне переговоров между Россией и Украиной.

Увеличивается интенсивность, видимо, после того или перед тем, как какие-то этапы переговоров начинаются между переговорными группами. Они, наверное, хотят показать свою, так сказать, силу и показать переговорному процессу, что надо быть более уступчивыми, — сказал губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что украинская армия вынашивает планы по масштабной высадке десанта у берегов Херсонской области. Наибольшая активность ВСУ наблюдается вблизи Тендровской и Кинбурнской кос, отметил губернатор.

Кроме того, солдат ВСУ, получивший ранение на поле боя, добровольно сдался в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении, сообщил Сальдо. Украинский боец мог погибнуть от кровопотери или огня со стороны товарищей по оружию, заявил глава региона.