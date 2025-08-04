Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 09:49

Сальдо озвучил один нюанс обстрелов ВСУ Херсонской области

Сальдо: ВСУ бьют по населению Херсонской области на фоне переговоров

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспилотники ВСУ, не найдя военных объектов, бьют по гражданскому населению Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости. По его словам, интенсивность атак нарастает каждый раз на фоне переговоров между Россией и Украиной.

Увеличивается интенсивность, видимо, после того или перед тем, как какие-то этапы переговоров начинаются между переговорными группами. Они, наверное, хотят показать свою, так сказать, силу и показать переговорному процессу, что надо быть более уступчивыми, — сказал губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что украинская армия вынашивает планы по масштабной высадке десанта у берегов Херсонской области. Наибольшая активность ВСУ наблюдается вблизи Тендровской и Кинбурнской кос, отметил губернатор.

Кроме того, солдат ВСУ, получивший ранение на поле боя, добровольно сдался в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении, сообщил Сальдо. Украинский боец мог погибнуть от кровопотери или огня со стороны товарищей по оружию, заявил глава региона.

Владимир Сальдо
Херсонская область
атаки ВСУ
дроны
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.