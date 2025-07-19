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19 июля 2025 в 16:21

«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце

Сальдо заявил, что раненый солдат ВСУ сдался в плен на Херсонском направлении

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, получивший ранение на поле боя, добровольно сложил оружие в районе железнодорожного моста на Херсонском направлении, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, парень мог погибнуть от потери крови или огня со стороны сослуживцев. Сальдо подчеркнул, что украинец сделал единственный правильный выбор.

В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от «дружеского огня» — украинские командиры часто бьют по своим — или в очередной бессмысленной «операции» — как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор, — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что украинец поступил грамотно — он вышел на открытое место без оружия и показал оператору БПЛА, что сдается. Бойцу оказывают медицинскую помощь. Губернатор пообещал, что боец вернется домой к родным, «когда все закончится».

Ранее другой украинский пленный рассказал, что киевские власти привозят в зону боевых действий на автобусах инвалидов и даже мертвых мобилизованных. По его словам, им совершенно безразлично, кого отправлять на фронт.

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