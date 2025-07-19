«Даже мертвыми»: пленный раскрыл жуткие детали мобилизации на Украине Пленный ВСУ заявил, что на передовую привозят инвалидов и даже мертвых

Украинские власти привозят в зону боевых действий на автобусах инвалидов и даже мертвых мобилизованных, рассказал военнослужащий Вооруженных сил страны, попавший в плен. По его словам, Киеву совершенно безразлично, кого отправлять на фронт, передает РИА Новости.

Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают, — признал пленный.

Он добавил, что в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не обращают внимание ни на возраст, ни на здоровье мобилизованных. В итоге на фронт попадают все, кому есть 18 лет, включая 60-летних мужчин. Пленный отметил, что при нем призвали парня с горбом на спине, который ходил согнутый.

Они на него бронежилет и амуницию надевают, и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет надеть?! — возмутился боец.

Ранее источник в силовых структурах предположил, что вернувшийся из плена украинский военный из 1-й отдельной танковой бригады мог умереть от пыток в застенках СБУ. Мужчина пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными.