Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 13:56

«Даже мертвыми»: пленный раскрыл жуткие детали мобилизации на Украине

Пленный ВСУ заявил, что на передовую привозят инвалидов и даже мертвых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти привозят в зону боевых действий на автобусах инвалидов и даже мертвых мобилизованных, рассказал военнослужащий Вооруженных сил страны, попавший в плен. По его словам, Киеву совершенно безразлично, кого отправлять на фронт, передает РИА Новости.

Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают, — признал пленный.

Он добавил, что в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не обращают внимание ни на возраст, ни на здоровье мобилизованных. В итоге на фронт попадают все, кому есть 18 лет, включая 60-летних мужчин. Пленный отметил, что при нем призвали парня с горбом на спине, который ходил согнутый.

Они на него бронежилет и амуницию надевают, и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет надеть?! — возмутился боец.

Ранее источник в силовых структурах предположил, что вернувшийся из плена украинский военный из 1-й отдельной танковой бригады мог умереть от пыток в застенках СБУ. Мужчина пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными.

Украина
ВСУ
Киев
призывники
мобилизованные
мобилизация
пленные
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране более 20 человек погибли в аварии с автобусом
Земельный спор дагестанца с чиновником закончился простреленным пахом
В Московском зоопарке сообщили о рождении детенышей редкого животного
Включите рыжиковое масло в рацион! Из чего его делают и как применяют
В Иране вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод
Глеб Калюжный потолстел на восемь килограммов за два месяца срочной службы
СК заинтересовался возможным последователем Алекса Лесли, пнувшим москвичку
Адвокат нашел лучшее не уголовное наказание за поджог кошки в Дагестане
В Ростовской области после атаки БПЛА восстановили электричество
Войскам полностью обрезали снабжение по трассе в ДНР
На Украине погиб пожилой летчик Як-52 при попытке сбить БПЛА
Пожары, изувеченный ребенок, налет на Москву: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Блогер-миллионник из США намерен объехать Россию
Кличко раскрыл постыдную для Зеленского правду о работе с подчиненными
На Западе не увидели смысла в отправке Украине американских систем Patriot
В ЗАЭС отреагировали на сообщения о пожаре на атомной электростанции
Последствия удара ВСУ по рынку в Херсонской области попали на видео
Пловец из России рассказал о реакции других спортсменов на нейтральный флаг
«В жопу!»: Губерниев обратился к недовольным победой синхрониста Мальцева
Подросток получил 30% ожогов тела из-за борщевика
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.