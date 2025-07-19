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19 июля 2025 в 03:35

Стало известно, что случилось с вернувшимся из плена бойцом ВСУ на Украине

ТАСС: вернувшийся из плена солдат ВСУ мог умереть от пыток СБУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вернувшийся из плена украинский военный из 1-й отдельной танковой бригады мог умереть от пыток в застенках СБУ, заявили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседники агентства уточнили, что мужчина пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными.

Родственники солдат 1-й ОТБр сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ, — отметил собеседник агентства.

Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся на Родину в результате обмена пленными, рассказали о систематических издевательствах со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Один из освобожденных бойцов поделился, что в плену все солдаты подвергались физическому насилию, на них оказывали также давление и экспериментировали с психологическими пытками.

До этого стало известно об утверждении Генпрокуратурой обвинительных заключений в отношении 23 военнослужащих ВСУ, принимавших участие во вторжении в Курскую область. Им инкриминируют осуществление террористического акта, совершенного в составе группы по предварительному сговору. Украинские бойцы незаконно пересекли границу России в период с ноября 2024 года по март 2025-го.

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