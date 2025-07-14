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14 июля 2025 в 15:11

Еще два десятка бойцов ВСУ пойдут под суд за вторжение в Курскую область

Еще 23 бойцам ВСУ утвердили обвинительные заключения за курское вторжение

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении еще 23 украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщила пресс-служба ведомства. Они обвиняются в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий.

Каждый из обвиняемых в разные периоды времени с ноября 2024 года по март 2025 года <...> незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности в 12 различных населенных пунктах путем их блокирования и удержания под вооруженным контролем, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для реализации своих планов украинские военные создали снайперские точки, вели наблюдение за российскими военными, координировали их обстрелы, срывали работу административных органов и запугивали местное население, блокируя их передвижение и эвакуацию. На данный момент все подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе. Материалы уголовных дел передали во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что суд назначил 16 лет лишения свободы троим бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Приговор вынесли Александру Петреченко, Сергею Рукавице и Вячеславу Грабине за участие в нападении на Курскую область.

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