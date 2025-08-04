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04 августа 2025 в 11:36

Волчанск, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 4 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Верхнекаменского, Дылеевки, Искры, Катериновки, Красного Лимана, Константиновки, Купянска, Липцев, Миролюбовки, Мирнограда, Московки, Покровска, Родинского, Синельниково, Сухого Яра, Торского, Харькова, Часова Яра и Щербиновки?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком фронте российские войска продвигаются к Александрограду и Искре. На Покровском направлении ВС РФ ведут бои на восточных подступах к Родинскому, на северо-восточных окраинах Красного Лимана, атакуют Мирноград и Сухой Яр. На Константиновском направлении идут тяжелые бои в районе Щербиновки. ВС РФ продолжают штурм Катериновки, продвигаются в районе Дылеевки. Часовоярское направление. Сообщается о продвижении войск РФ западнее Часова Яра. Харьковское направление. На Купянском направлении идут бои к северо-западу от Купянска. Появляются сообщения о расширении зоны контроля РФ на севере города и в районе Московки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Покровском направлении ВС России охватывают город с севера, подходя к населенному пункту Красный Лиман, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Немного севернее враг жалуется на переход в серую зону района у населенного пункта Сухецкое, что также указывает на планы ВС России перекрыть снабжение ВСУ в Покровске по северной дороге. На Северском направлении — бои вдоль реки Плотки, западнее Ивано-Дарьевки и севернее Верхнекаменского. На Купянском направлении бои у северной части города и в Московке с задачей сломить логистику ВСУ, отрезав противника ударом на юг от снабжения. На Краснолиманском направлении ВС России закрепились в северной части Серебрянского леса, в южной части населенного пункта Торское продемонстрирован наш флаг, идут бои. Северо-западнее наши войска атакуют в направлении Шандриголово, стараясь охватить Красный Лиман», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

ВС РФ продолжают продвигаться на Харьковском направлении, несмотря на упорное сопротивление ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Волчанский и Липцевский участки. После освобождения исторической части Волчанска основные боевые действия происходят в лесах западнее города. В районе населенного пункта Синельниково наши подразделения продвинулись на 600 метров, подавив сопротивление противника. В Липцах разведка ВС РФ обнаружила несколько штурмовых групп врага, склад с боеприпасами и пункт управления БПЛА. Наша артиллерия, получив координаты, уничтожила частично живую силу противника и все выявленные объекты. Великобурлукский участок. На данном участке без видимых изменений. В ходе разведывательных мероприятий наши бойцы обнаружили четыре штурмовые группы ВСУ и два тяжелых коптера типа „Баба-яга“. Нанеся огневое поражение по выявленным целям, ВС РФ удалось ликвидировать все объекты и живую силу противника», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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