Удар по технике ВСУ, продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 4 августа

Удар по технике ВСУ, продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 4 августа

Военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 4 августа?

ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области

«Великоновоселковское направление: там мы видим улучшение позиции наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области», — сказал Пушилин.

Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.

Военные нанесли удар по ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленького в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу.

«Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленького», — сказал агентству Рогов.

Пушилин сообщил о критическом состоянии ВСУ на одном направлении

Вооруженные силы Украины попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. По его словам, вокруг одноименного города сжимается кольцо. В Минобороны не комментировали эту информацию.

«Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов… Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. С нескольких направлений продвигаются наши подразделения», — подчеркнул Пушилин.

Российские войска отбили контратаку ВСУ и обратили противника в бегство

Вооруженные силы России успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменского в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские военные уничтожили свыше 20 бойцов ВСУ и обратили противника в бегство. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — сообщил собеседник агентства.

Российские войска установили контроль над селом Каменским 17 июля — в операции участвовали бойцы группировки войск «Днепр». В настоящее время ВС РФ укрепляют оборонительные позиции на этом участке фронта.

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