В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА сбито за ночь над регионами России

В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА сбито за ночь над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 61 украинский беспилотник над регионами

Силы ПВО сбили за минувшую ночь 61 украинский беспилотник над российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, 18 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, 12 и 11 – над территорией Воронежской области и Крымом соответственно.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о ликвидации за ночь восьми беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, шести – над Волгоградской областью. По два украинских БПЛА было сбито над Брянской и Ростовской областями, по одному — над Московским регионом и над территорией Рязанской области, отметили в Минобороны.

Утром в воскресенье, 3 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что силы ПВО в регионе отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он уточнил, что один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.