Названа первая страна НАТО, которая поставит Киеву оружие на €500 млн Глава МО Брекелманс: Нидерланды поставят Киеву оружие на €500 млн

Нидерланды станут первой страной НАТО, которая поставит Украине американское оружие на €500 млн, заявил и. о. министра обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х. По его словам, в пакет вооружений войдут комплектующие для ЗРК Patriot и ракеты к ним.

Нидерланды стали первой страной — участницей НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на сумму €500 млн, — отметил Брекелманс.

Как сообщили в оборонном ведомстве, передача вооружений осуществляется в рамках нового американского механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), введенного 14 июля совместным решением президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Данная программа предполагает закупку странами Альянса военной техники для Украины из резервов американской армии.

Ранее западные СМИ со ссылкой на европейского дипломата сообщали, что в государствах Евросоюза опасаются серьезной бреши в своей противовоздушной обороне из-за поставок Киеву находящихся на вооружении стран ЕС зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он заявил, что Европе было бы «страшно» отказываться от имеющихся систем ПВО в пользу Украины.