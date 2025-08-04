В ЕС забили тревогу из-за поставок Patriot Украине Euractiv: поставки Patriot Украине могут привести к бреши в обороне ЕС

В государствах Евросоюза опасаются серьезной бреши в своей противовоздушной обороне из-за поставок Киеву находящихся на вооружении стран ЕС зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата. Он заявил, что ЕС было бы «страшно» отказываться от имеющихся систем ПВО в пользу Украины.

Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил [президент США Дональд] Трамп, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американский ЗРК Patriot с трудом сбивает российские ракеты «Оникс». Эти боеприпасы развивают высокую скорость и летят по сложной траектории, что делает их затруднительными целями для систем ПВО.

Кроме того, представители Министерства обороны РФ заявили, что ВС России удалось ликвидировать две пусковые установки американской системы Patriot ВСУ вместе с радиолокационной станцией. Кроме того, под ударом оказалось предприятие военно-промышленного комплекса Украины.