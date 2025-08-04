Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 10:15

В ЕС забили тревогу из-за поставок Patriot Украине

Euractiv: поставки Patriot Украине могут привести к бреши в обороне ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В государствах Евросоюза опасаются серьезной бреши в своей противовоздушной обороне из-за поставок Киеву находящихся на вооружении стран ЕС зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата. Он заявил, что ЕС было бы «страшно» отказываться от имеющихся систем ПВО в пользу Украины.

Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил [президент США Дональд] Трамп, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американский ЗРК Patriot с трудом сбивает российские ракеты «Оникс». Эти боеприпасы развивают высокую скорость и летят по сложной траектории, что делает их затруднительными целями для систем ПВО.

Кроме того, представители Министерства обороны РФ заявили, что ВС России удалось ликвидировать две пусковые установки американской системы Patriot ВСУ вместе с радиолокационной станцией. Кроме того, под ударом оказалось предприятие военно-промышленного комплекса Украины.

Евросоюз
ПВО
оборона
Украина
ЗРК Patriot
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.