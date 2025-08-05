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05 августа 2025 в 10:38

Снабжение ВСУ в двух ключевых населенных пунктах ДНР почти парализовано

Пушилин: российские войска нарушили логистику ВСУ в Красноармейске и Димитрове

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские войска серьезно нарушили логистику Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) и соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград), сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ВС РФ перерезали противнику пути снабжения и ротации. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своем, а вот свободная логистическая составляющая — от возможности доставлять боеприпасы, а также проводить ротации. Но тем не менее еще говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, пока преждевременно, — сказал он.

Что касается Димитрова, то после взятия под контроль поселка Новоэкономическое были перерезаны ключевые пути снабжения, сообщил Пушилин. По его словам, украинским войскам больше некуда отступать.

Ранее в силовых структурах сообщили, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России разрезали пополам украинскую группировку, базирующуюся в южной части Красноармейска. По информации источника, войска уже подошли вплотную к крупным микрорайонам города, таким как Южный, Шахтерский и Лазурный.

Денис Пушилин
ДНР
Красноармейск
ВС РФ
ВСУ
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