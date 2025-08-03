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03 августа 2025 в 18:15

Палящая жара до +40 градусов? Погода в Москве в середине августа: что ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднемесячная температура воздуха последнего летнего месяца в Москве будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 10 по 20 августа, ждать ли палящей жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине августа

По словам Евгения Тишковца, воздух в середине августа в Москве в дневное время будет прогреваться до +25 градусов.

«В целом среднемесячная температура воздуха последнего месяца лета в Центральной России, как и на большей части Русской равнины, будет на 1–2 градуса выше многолетних показателей при общем количестве осадков, близком к норме с незначительным (на 10%) превышением положенного. По ночам примерно от +10 до +15 градусов, в дневные часы — от +20 до +25 градусов. Достойный заключительный аккорд летнего сезона», — рассказал синоптик.

Также климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предполагал, что в августе в столичном регионе будет стоять жаркая погода.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — отмечал он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По предварительным данным метеосервисов, в российской столице с 10 по 20 августа ожидается переменчивая погода с чередованием теплых солнечных дней и кратковременных дождей. С 10 по 15 августа ожидается жара. Дневные температуры достигнут +25–30 градусов, возможны кратковременные грозовые ливни, особенно 10 и 11 августа.

С 16 по 20 августа ситуация изменится, поскольку в регион придет волна прохлады с севера, что снизит дневные показатели до +18–23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12–16 градусов. Количество осадков превысит норму на 30–35%, а ветер усилится до 5–6 м/с.

Таким образом, в Москве в середине августа палящей жары до +40 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине августа

В Санкт-Петербурге с 10 по 14 августа дневная температура составит от +23 до +27 градусов, но из-за влияния атлантических циклонов ежедневно вероятны кратковременные дожди.

С 15 августа в Северной столице усилится ветер до 8 м/с и возрастет интенсивность осадков. Прогнозируются затяжные дожди с грозами 15 и 17 августа, а температура снизится до +19–24 градусов днем и +14–16 градусов ночью. К 20 августа потеплеет до +22–24 градусов, но влажность останется высокой — 80–85%.

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