Погода в Москве в понедельник, 4 августа: ждать ли сильные ливни и грозу

Погода в Москве в понедельник, 4 августа: ждать ли сильные ливни и грозу

В Москве завтра, 4 августа, ожидаются дожди и грозы в течение дня, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге в понедельник?

Какая погода будет в Москве 4 августа

В Москве завтра, 4 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

«4 августа ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью от +15 до +17 градусов (в центре города от +18 до +20 градусов), по области от +12 до +17 градусов. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь (на юго-востоке области местами сильный), в отдельных районах области гроза. Температура в Москве от +22 до +27 градусов, по области от +22 до +27 градусов. Ветер северный и северо-восточный, днем местами с порывами до 15 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в начале следующей недели в российскую столицу вернутся грозовые дожди.

«В понедельник температура останется на 2–3 градуса выше климатической нормы — термометры покажут +26–28 градусов. Во вторник столичный регион с юго-запада на северо-восток пересечет циклонический вихрь, отмечаясь грозовыми ливнями и понижением температуры до +24–26 градусов», — рассказал синоптик.

По информации метеорологических центров, 4 августа Москву ожидает прохладная и пасмурная погода с температурой днем +24 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Ощущаться температура будет как +17–18 градусов из-за высокой влажности (73%) и южного ветра. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что близко к норме. В течение дня возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине суток. Облачность будет значительной — пасмурная погода сохранится до вечера, лишь после 18:00 небо немного прояснится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 4 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +29 градусов.

«4 августа ночью небольшая облачность, днем — переменная. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +15 до +17 градусов. Днем от +27 до +29 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в городе скоро закончится жаркая погода.

«В ближайшее время — это последние жаркие дни. В понедельник и вторник сухо и температура от +25 до +30 градусов, а уже с середины недели станет более прохладно и с кратковременными дождями и грозами. Надеюсь, фон дневной температуры в +20–25 градусов устроит почти всех», — подчеркнул метеоролог.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 3 августа: задержки, что в Санкт-Петербурге и Сочи

Магнитные бури сегодня, 3 августа: что завтра, головные боли, нервозность

Рубль пойдет вниз? Курс сегодня, 3 августа, что с долларом, евро и юанем