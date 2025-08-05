Стало известно, чем закончится 2025 год для России в зоне СВО Политолог Перенджиев: ВС России начнут бои за Краматорск к концу 2025 года

Вооруженные силы России начнут бои за Краматорск и Славянск к концу 2025 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, к этому времени российские войска смогут взять под контроль ряд ключевых населенных пунктов и нанести ВСУ значительный урон, после которого украинская армия уже не оправится.

К концу 2025 года, надеюсь, мы установим если не полный, то частичный контроль над Константиновкой, Покровском, продвинемся к Славянску и Краматорску, создадим условия для их взятия и начнем бои вблизи этих населенных пунктов. Мы нанесем серьезный ущерб ВСУ к концу года, и больше они оправиться не смогут. Но помощь Запада никуда не денется. Мы видим, что британцы вступили в прямые боевые действия против нас, так что нам придется разгромить еще и натовские подразделения на Украине. Думаю, в течение 2026 года мы их разгромим, — пояснил Перенджиев.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что британское руководство планирует задействовать украинских силовиков в терактах на море. По словам представителей ведомства, с помощью диверсий Лондон намерен оказать давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа и вынудить США ввести жесткие вторичные санкции против стран, приобретающих российские энергоносители.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов ранее заявил, что взятие Часова Яра подвело Вооруженные силы РФ к финальной точке спецоперации на Украине. По его словам, город находится на возвышенностях, имеющих тактическое значение. Он отметил, что с этих позиций можно контролировать огнем большие участки местности, включая район Константиновки.