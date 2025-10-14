В ГД захотели увеличить социальные пенсии вдвое

Группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий, передает ТАСС. В материале указано, что, по словам Миронова, инициатива призвана усилить поддержку россиян, в том участников специальной военной операции.

Так, для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, у которых умер один из родителей, предлагается увеличить размер пенсии с 5 034 рублей до 10 068 рублей, сказано в документе. Также для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 082 до 24 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, детей, лишившихся обоих родителей — с 10 068 до 20 137 рублей, для инвалидов III группы — с 4 279 до 8 558 рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что российские пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными деньгами или на карту. По его словам, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет.

Тем временем стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.

До этого в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму. Если он будет принят, в следующем году многие пенсионеры почувствуют ощутимую прибавку.