Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой Ободзинская опровергла слухи о романе ее отца с Пугачевой

Младшая дочь звезды советской эстрады Валерия Ободзинского — Валерия — в интервью NEWS.ru опровергла слухи о романе отца с певицей Аллой Пугачевой. Собеседница уточнила, что Ободзинскому не нравился такой тип женщин как Пугачева.

Точно нет было романа. Ему не нравились такие женщины, — отметила наследница исполнителя хитов «Эти глаза напротив» и многих других.

Она также предположила, что и сама Алла Борисовна навряд ли могла увлечься Ободзинским, так как всегда оценивала мужчин с точки зрения своей выгоды. А Ободзинский не мог бы ничем ей помочь в плане ее карьеры или достатка, отметила собеседница.

Пугачева все свои любовные отношения строила по принципу полезности. А что ей мог дать Ободзинский в плане карьеры? Ничего, — резюмировала дочь звезды советской эстрады.

Ранее Валерия Ободзинская рассказала, что в 1960-е годы Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по ее словам, коллегам также не нравился скандальный характер Пугачевой.

Также стало известно, что на популярной радиостанции у дочери Ободзинского запросили 300 млн рублей, за то, чтобы поставить в эфир неизвестные песни ее отца. Но поскольку таких денег нет, отметила наследница артиста, то и продвинуть композиции в радиоэфир не удалось.