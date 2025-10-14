Роботы могут вытеснить работников низкой квалификации в России

В ближайшем будущем роботы смогут заменить 95% работников в России с низкой трудовой квалификацией, заявил KP.RU депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, это достаточно выгодно для экономики страны.

Вопрос программного обеспечения. Скоро железные помощники смогут заменить 95% работников низкой квалификации, — отметил Свинцов.

Парламентарий уточнил, что роботы в отличие от работников неквалифицированных профессий не просят еды и не привозят в страну свои семьи. Кроме того, «железные помощники» способны работать круглые сутки. Депутат также добавил, что сегодня в одной лишь Москве насчитывается около 10 тысяч курьеров, прибывших в РФ с женами и детьми.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что банки будут сокращать штат на фоне введения в рабочие процессы искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что сам обращается за помощью к технологиям, в том числе при подготовке докладов.