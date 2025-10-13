Дождались: пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в ноябре. Опубликованы точные суммы

Дождались! Российских пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в ноябре — опубликованы точные суммы. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил, что в ноябре часть пенсионеров получит перерасчет пенсий.

Процедура будет автоматической — на основании данных Единой государственной автоматизированной системы соцобеспечения (ЕГАИС). Подавать дополнительные документы не нужно. Летные экипажи и работники угольной промышленности получают перерасчет ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. Размер доплаты зависит от трудового стажа и условий труда. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый дополнительный год сверх норматива начисляется 1% от среднемесячного заработка.

В ноябре пенсии у этих категорий граждан вырастут на 2–5%, что связано с учетом инфляционного коэффициента 1,076. В среднем прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, также получат прибавку — им полагается удвоенная фиксированная выплата в размере 17 815,40 рубля. К этой сумме добавляется надбавка за уход — 1 314 рублей. Такая же доплата предусмотрена и для инвалидов I группы, независимо от их возраста.

