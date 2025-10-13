Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:45

Дождались: пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в ноябре. Опубликованы точные суммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дождались! Российских пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в ноябре — опубликованы точные суммы. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил, что в ноябре часть пенсионеров получит перерасчет пенсий.

Процедура будет автоматической — на основании данных Единой государственной автоматизированной системы соцобеспечения (ЕГАИС). Подавать дополнительные документы не нужно. Летные экипажи и работники угольной промышленности получают перерасчет ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. Размер доплаты зависит от трудового стажа и условий труда. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый дополнительный год сверх норматива начисляется 1% от среднемесячного заработка.

В ноябре пенсии у этих категорий граждан вырастут на 2–5%, что связано с учетом инфляционного коэффициента 1,076. В среднем прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет, также получат прибавку — им полагается удвоенная фиксированная выплата в размере 17 815,40 рубля. К этой сумме добавляется надбавка за уход — 1 314 рублей. Такая же доплата предусмотрена и для инвалидов I группы, независимо от их возраста.

Ранее мы рассказывали, что Минтруд готовит историческое решение для всех россиян. Прибавят сразу 7 дней?

Читайте также
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Общество
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Общество
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий выше уровня инфляции
Власть
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий выше уровня инфляции
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Россия
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство
Общество
Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство
пенсионеры
надбавки
пенсии
деньги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.