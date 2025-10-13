Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:45

Не масло и не бульонный кубик: одна добавка в куриный суп и он — насыщенный и ароматный: так делают шеф-повара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не масло и не бульонный кубик! Что же нужно добавить в бульон? Один ингредиент и куриный суп будет насыщенным и ароматным. Раскрываем секрет шеф-поваров. Приготовить по-настоящему вкусный куриный суп — задача не из простых, и не каждой хозяйке удается добиться идеального результата. Домашний суп иногда выходит пресным, тогда как ресторанные повара неизменно собирают комплименты за свои блюда.

Забудьте о мифе, что весь секрет кроется в бульонных кубиках, специях или сливочном масле. Профессионалы используют простой, но неожиданный ингредиент, который меняет все в супе. Это пара столовых ложек натурального лимонного сока. Он добавляет бульону легкую пикантность и едва уловимую кислинку, которые раскрывают вкус, делая суп ярким и запоминающимся.

Дополнительные советы для идеального бульона

  • Процедите бульон. Чтобы суп получился прозрачным и эстетичным, процедите бульон через мелкое сито или марлю после варки. Это уберет мелкие частицы и сделает текстуру более изысканной.
  • Запеките овощи перед варкой. Для усиления аромата попробуйте предварительно запечь овощи (морковь, лук, сельдерей) в духовке при 200°C до легкой карамелизации. Это придаст бульону глубокий и насыщенный вкус.

Ранее мы делились рецептом супа с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!

