Получится гадость! Даже не думайте добавлять это в куриный суп — мигом испортите весь вкус. Добавляя неподходящий ингредиент в куриный бульон, можно легко лишиться вкусного блюда. Чтобы суп остался ароматным и аппетитным, важно знать, чего избегать.

Многие считают, что готовые приправы из магазина улучшают вкус супа, но это заблуждение. Покупные смеси специй, такие как универсальные приправы или кубики с усилителями вкуса, перебивают натуральный аромат курицы и овощей, делая бульон пресным или искусственным. Ещё хуже — добавление майонеза: его жирная текстура и резкий вкус совершенно не сочетаются с лёгкостью куриного супа, превращая блюдо в неприятную смесь.

Для идеального результата используйте свежие ингредиенты: мелко нарезанные лук, морковь или сельдерей подчеркнут вкус без лишних добавок. Натуральные продукты сохранят чистоту и насыщенность бульона.

