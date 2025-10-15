Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:15

Получится гадость: даже не думайте добавлять это в куриный суп — мигом испортите весь вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получится гадость! Даже не думайте добавлять это в куриный суп — мигом испортите весь вкус. Добавляя неподходящий ингредиент в куриный бульон, можно легко лишиться вкусного блюда. Чтобы суп остался ароматным и аппетитным, важно знать, чего избегать.

Многие считают, что готовые приправы из магазина улучшают вкус супа, но это заблуждение. Покупные смеси специй, такие как универсальные приправы или кубики с усилителями вкуса, перебивают натуральный аромат курицы и овощей, делая бульон пресным или искусственным. Ещё хуже — добавление майонеза: его жирная текстура и резкий вкус совершенно не сочетаются с лёгкостью куриного супа, превращая блюдо в неприятную смесь.

Для идеального результата используйте свежие ингредиенты: мелко нарезанные лук, морковь или сельдерей подчеркнут вкус без лишних добавок. Натуральные продукты сохранят чистоту и насыщенность бульона.

Ранее мы готовили суп с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
