13 октября 2025 в 07:51

Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений

Депутат Гаврилов: пенсионерам при выборе банка нужно смотреть на его надежность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений нужно ориентироваться в первую очередь на надежность финансовой организации, а не на максимальную доходность вкладов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По его словам, еще одним ключевым критерием должно быть участие банка в системе страхования вкладов, передает ТАСС.

Первое, что необходимо проверить, — есть ли у банка лицензия ЦБ и входит ли он в систему страхования вкладов. Это гарантия того, что даже если банк обанкротится, государство вернет до 1,4 млн рублей, а по специальным долгосрочным вкладам с 2025 года — до 2,8 млн рублей, — поделился Гаврилов.

Депутат предупредил, что под видом выгодных вкладов некоторые финансовые организации могут предлагать пенсионерам инвестиционные продукты с непредсказуемой доходностью. Парламентарий посоветовал выбирать классические депозиты или накопительные счета с четко прописанными условиями. Особое внимание он рекомендовал уделять типу вклада: безотзывные депозиты, хотя и не позволяют досрочно снять средства, предоставляют повышенные страховые лимиты.

Проверить наличие лицензии у кредитной организации можно на сайте Банка России, а участие в системе страхования вкладов — на портале соответствующего Агентства. При отзыве лицензии выплаты вкладчикам производятся в течение двух недель.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что сохранение инвестиций в золоте является таким же методом сохранения денег, как и авантюры с криптовалютой. По его словам, на сегодня покупка драгметаллов является более надежным путем сохранения денег, чем вклады.

Россия
Госдума
депутаты
советы
пенсионеры
банки
вклады
