В Госдуме предложили ввести уроки самообороны для школьников

В образовательных учреждениях следует ввести обязательные занятия по самообороне, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инцидент с перцовым баллончиком в екатеринбургской школе. По его словам, властям следует ограничить продажу данного средства защиты в открытом доступе.

С одной стороны, не хочется лишать детей возможности купить перцовку для самообороны, особенно в некоторых регионах, где большая проблема с этнической преступностью. Ведь получается, что из-за одного дебила и его родителей, которые не смогли его воспитать, все пострадают. Я думаю, что Министерство просвещения может рассмотреть вопрос уроков по самообороне в школе, — отметил Милонов.

Он заявил, что перцовые баллончики не должны продаваться свободно из-за опасности их приобретения людьми с психическими расстройствами. Кроме того, по словам депутата, средство самообороны может попасть в руки подросткам, состоящим на учете в ПНД.

Эмоциональное решение — все запретить. Тут надо взвесить плюсы и минусы, потому что если не перцовый баллончик, то может быть использован какой-нибудь дихлофос. С другой стороны, к примеру, идет 16-летняя девчонка, а к ней начинает лезть этнический мерзавец — надо ему перец распылить, чтобы неповадно было, — добавил Милонов.

Он подчеркнул важность правильного использования перцового баллончика, чтобы избежать вдыхания его содержимого детьми из-за риска для здоровья. По словам депутата, все, кто применяет средства самообороны, должны иметь базовые знания о правилах их использования.

Ранее сообщалось, что в школе № 76 города Екатеринбурга произошло инцидент, связанный с применением перцового баллончика. В результате пострадали 15 несовершеннолетних учащихся.