11 октября 2025 в 15:16

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Календула лекарственная — идеальный цветок для ленивых садоводов, который можно сеять под зиму даже в совершенно неподготовленную почву.

В октябре — ноябре просто бросьте семена на поверхность земли, слегка притопчите их ногами или присыпьте листвой и забудьте до весны. Семена пройдут естественную стратификацию и сами найдут себе путь к росту. Уже в июне вырастет щедрый ковер из ярких оранжевых и желтых цветов, которые будут цвести до самых заморозков.

Календула не боится сорняков, растет на любой почве и прекрасно размножается самосевом. Этот цветок не только украсит ваш сад, но и оздоровит почву, отпугнет вредителей. Посадите календулу под зиму — и вы получите самое неприхотливое растение, которое год за годом будет возрождаться без вашего участия.

Ранее был назван цветок для городских клумб и дачных участков: посеял в октябре — наслаждаешься все лето.

Дарья Иванова
Д. Иванова
