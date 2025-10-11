Эрдоган рассказал о своих планах на сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах личного визита в сектор Газа в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития, передает ТАСС. Он отметил, что перед этим должно быть установлено полное прекращение огня.

Сначала я поеду туда (в Газу. — NEWS.RU), а потом уже вы, — ответил он на реплики соратников из зала.

Эрдоган призвал израильское правительство строго выполнять взятые обязательства и полностью отказаться от дестабилизирующей политики, угрожающей безопасности всего региона.

Особое внимание в выступлении было уделено необходимости беспрепятственной доставки гуманитарной помощи на палестинские территории. Эрдоган также подтвердил приверженность Анкары решению о создании двух государств как фундаментальной основе для достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

