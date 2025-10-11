Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:10

Эрдоган рассказал о своих планах на сектор Газа

Эрдоган заявил о планах посетить сектор Газа после установления перемирия

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах личного визита в сектор Газа в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития, передает ТАСС. Он отметил, что перед этим должно быть установлено полное прекращение огня.

Сначала я поеду туда (в Газу. — NEWS.RU), а потом уже вы, — ответил он на реплики соратников из зала.

Эрдоган призвал израильское правительство строго выполнять взятые обязательства и полностью отказаться от дестабилизирующей политики, угрожающей безопасности всего региона.

Особое внимание в выступлении было уделено необходимости беспрепятственной доставки гуманитарной помощи на палестинские территории. Эрдоган также подтвердил приверженность Анкары решению о создании двух государств как фундаментальной основе для достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует вернуть страну в программу производства истребителей F-35, назвав исключение Анкары из проекта нелегитимным. Турецкий лидер подтвердил ведение переговоров с Вашингтоном, сославшись на выполнение всех финансовых обязательств и выразив надежду на снятие санкций по закону CAATSA.

Эрдоган рассказал о своих планах на сектор Газа
