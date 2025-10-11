Раскрыта причина раннего ухода из жизни актера Дениса Семенова

Российский актер Денис Семенов скончался в 46 лет из-за рака печени, рассказала ТАСС его коллега по сцене Марина Серегина. Дата и место прощания с артистом будут уточнены позже.

Да, он умер. Причина — онкология печени, — сказала Серегина.

Семенов родился в 1979 году. Он получил актерское образование в 2014 году, окончив театральный факультет Балтийского института. Его профессиональная карьера началась в театре драматических импровизаций, где он служил в труппе с 2008 года.

Широкую известность актеру принесли работы в популярных телевизионных проектах. В фильмографии Семенова значатся такие сериалы, как «Невский», «Шеф», «Дом с ментами» и «Филин».

Ранее телеведущая Ника Стрижак сообщила о смерти на 89-м году жизни актера Геннадия Нилова, известного по советской кинокартине «Три плюс два». Она охарактеризовала артиста как скромного и достойного человека, выразив соболезнования его сыну Алексею и всем членам семьи.

Также сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный как Бубиша, скончался в возрасте 101 года. Причины смерти артиста не разглашаются.