В Госдуме назвали способ сдержать подорожание бензина

Надо законодательно ограничить рост цен на топливо уровнем инфляции и отказаться от расширения демпферного диапазона, заявил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Он раскритиковал правительственный законопроект о расширении диапазона демпфера, назвав его «инструментом поддержки нефтяных компаний за счет граждан».

Мы предлагали законодательно ограничить рост цен на нефтепродукты уровнем инфляции. Но чиновники и думское большинство против. Еще бы! Инфляция — объективный показатель в сравнении с «индикативной ценой», которую можно произвольно устанавливать и менять в интересах нефтебизнеса. И пока действует такой порядок, мы обречены от плавного роста цен на заправках переходить к взрывному, как это сейчас происходит, — сказал Миронов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о временном характере роста цен на автомобильное топливо в стране, связав его с факторами предложения. По словам главы финансового учреждения, применяемые правительством меры должны способствовать стабилизации положения на топливном рынке.