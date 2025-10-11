Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:08

В Госдуме назвали способ сдержать подорожание бензина

Миронов: СРЗП предлагала законодательно ограничить рост цен на нефтепродукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо законодательно ограничить рост цен на топливо уровнем инфляции и отказаться от расширения демпферного диапазона, заявил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Он раскритиковал правительственный законопроект о расширении диапазона демпфера, назвав его «инструментом поддержки нефтяных компаний за счет граждан».

Мы предлагали законодательно ограничить рост цен на нефтепродукты уровнем инфляции. Но чиновники и думское большинство против. Еще бы! Инфляция — объективный показатель в сравнении с «индикативной ценой», которую можно произвольно устанавливать и менять в интересах нефтебизнеса. И пока действует такой порядок, мы обречены от плавного роста цен на заправках переходить к взрывному, как это сейчас происходит, — сказал Миронов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о временном характере роста цен на автомобильное топливо в стране, связав его с факторами предложения. По словам главы финансового учреждения, применяемые правительством меры должны способствовать стабилизации положения на топливном рынке.

