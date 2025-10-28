В Госдуме придумали, как порадовать бабушек и дедушек на Новый год

В Госдуме придумали, как порадовать бабушек и дедушек на Новый год Миронов предложил ввести в России 13-ю пенсию к Новому году

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров в виде 13-й пенсии, передает РИА Новости. По его словам, данная инициатива призвана предоставить пожилым людям больше возможностей для приобретения подарков близким и организации новогоднего праздника.

В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии «Справедливая Россия» о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года, — сказал глава СРЗП.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в ноябре 2025 года будет проведен перерасчет пенсий для шахтеров, летчиков и граждан, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные родственники. Парламентарий также сообщил, что повысят выплаты людям, отметившим в октябре 80-летний юбилей, и тем, кто получил инвалидность I группы.

Кроме того, эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев сообщил, что россияне, начинающие карьеру, могут рассчитывать на пенсию от 25 до 40 тыс. рублей. По его словам, данный расчет основан на средней зарплате приблизительно в 100 тыс. рублей и трудовом стаже от 30 до 40 лет.