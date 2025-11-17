Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:40

В Госдуме объяснили, почему глава Минобороны ФРГ заговорил о войне с Россией

Депутат Колесник: ФРГ заговорила о войне с РФ для кражи замороженных активов

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о возможности военного конфликта с Россией с целью изъятия замороженных активов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные слова направлены на то, чтобы посеять страх среди жителей Европы и не имеют ничего общего с действительностью.

Я думаю, заявления о подготовке к войне с РФ делаются, чтобы найти хоть какую-то причину для попытки украсть наши деньги, находящиеся в западных банках. Средства Центрального банка хранятся там в соответствии с международным правом. Дипломатия политиков в Европе упала до такого кухонного уровня, что даже стыдно. Людей, не желающих отдавать чужие деньги, в народе называют кидалами. Как правило, они заканчивают плохо, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что НАТО, вероятно, пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, используя новые информационные поводы. По словам депутата, все знают, что бизнесмен Тимур Миндич, соратник украинского президента Владимира Зеленского, продал технологии для создания ракет «Фламинго» арабским странам.

В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения. 2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией. Теперь в эту ерунду, может, кто и поверит. Деньги им так или иначе придется вернуть, русские всегда свое забирают. А что касается их вранья по поводу желания России начать войну с НАТО, честно, пора бы уже что-то новое придумать, более правдоподобное, — заключил Колесник.

Ранее глава Писториус предупредил о возможном военном конфликте между НАТО и Россией в ближайшее время. Он призвал страны Альянса укрепить свои вооруженные силы.

