11 октября 2025 в 11:28

Этот цветок можно сеять в дожди, пронизывающие ветра и первые заморозки: выдержит все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Василек однолетний — идеальный кандидат для октябрьской посадки, который демонстрирует удивительную стойкость к любым капризам природы. Его семена можно сеять в течение всего октября, даже в дожди, пронизывающие ветра и первые заморозки. Он выдержит все!

Этот цветок не боится ни переувлажнения, ни резких перепадов температур, ни снежной зимы — семена проходят естественную стратификацию и дружно всходят весной. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы, слегка присыпьте землей и оставьте до весны без всякого ухода. Уже в июне васильки образуют пышные кустики, усыпанные яркими синими, розовыми, белыми и бордовыми цветами.

Они будут цвести до сентября, не требуя полива, подкормок и не болея. Василек прекрасно размножается самосевом, создавая с каждым годом все более плотные и живописные куртины. Посадите этот неуязвимый цветок осенью — и вы получите идеальное растение для самых проблемных участков сада.

Ранее был назван тенелюбивый морозостойкий многолетник для посадки под зиму: образует пышные куртины.

цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
