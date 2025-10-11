Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Во Франции лидер «Республиканцев» отказался войти в правительство

Ретайо отказался войти в новое правительство премьера Франции Лекорню

Брюно Ретайо Брюно Ретайо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер французской партии «Республиканцы» и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Брюно Ретайо отказался войти в правительство нового премьер-министра Себастьяна Лекорню, сообщает Agence France-Presse. По его словам, он не намерен участвовать в новом составе кабинета.

Я убежден, что не следует участвовать, — заключил Ретайо.

По данным AFP, премьер уважительно отнесся к этому решению и отметил энергичную работу Ретайо на посту главы МВД. Прежде президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром после того, как он подал в отставку, и поручил ему сформировать новое правительство.

Ранее политолог Сергей Федоров заявил, что Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром Франции из-за отсутствия других кандидатов. По мнению аналитика, в условиях политического банкротства французского лидера и приближающихся выборов 2027 года никто не хотел связываться с непопулярным президентом, и выбор пал на перешедшего от республиканцев ближайшего соратника.

Франция
правительство
Эммануэль Макрон
отставки
