Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции Европеист Федоров: Макрон вновь назначил Лекорню за неимением других кандидатов

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны за неимением других кандидатов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Лекорню — ближайший соратник лидера Пятой республики с 2017 года.

Думаю, не нашлось других претендентов. Может, кому предлагали, но в данных условиях недовольства политикой Макрона, его политическим банкротством, никто не хочет с ним связываться в преддверии выборов президента в 2027 году. Но выбор пал на Лекорню, он самый близкий Макрону человек, он перебежал от республиканцев. Видимо, кандидатура наиболее совпадает с планами Макрона, — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь доверил пост премьер-министра Себастьяну Лекорню. Назначение произошло после парламентских выборов и политических консультаций по формированию нового правительства. Лекорню уже возглавлял правительство страны в течение 27 дней.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал чудовищным отказ нацсобрания запустить процесс по объявлению импичмента президенту страны. Решение было принято на основе воздержания пяти членов «Национального объединения».