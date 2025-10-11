Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:30

Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции

Европеист Федоров: Макрон вновь назначил Лекорню за неимением других кандидатов

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны за неимением других кандидатов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Лекорню — ближайший соратник лидера Пятой республики с 2017 года.

Думаю, не нашлось других претендентов. Может, кому предлагали, но в данных условиях недовольства политикой Макрона, его политическим банкротством, никто не хочет с ним связываться в преддверии выборов президента в 2027 году. Но выбор пал на Лекорню, он самый близкий Макрону человек, он перебежал от республиканцев. Видимо, кандидатура наиболее совпадает с планами Макрона, — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь доверил пост премьер-министра Себастьяну Лекорню. Назначение произошло после парламентских выборов и политических консультаций по формированию нового правительства. Лекорню уже возглавлял правительство страны в течение 27 дней.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал чудовищным отказ нацсобрания запустить процесс по объявлению импичмента президенту страны. Решение было принято на основе воздержания пяти членов «Национального объединения».

Эммануэль Макрон
Себастьян Лекорню
Франция
Россия
Европа
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.