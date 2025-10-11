«Сейчас разговаривают»: Зеленский и Трамп созвонились Ермак заявил о телефонном разговоре Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу, заявил в Telegram-канале глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, переговоры идут в данную минуту. Других подробностей он не привел.

Президент Зеленский сейчас разговаривает с президентом Трампом, — подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что украинский лидер провел переговоры с главой Белого дома, в ходе которых обсуждался вопрос поставок современных видов вооружений. Центральной темой беседы стали реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты ATACMS.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что заявления Зеленского о Нобелевской премии мира для Трампа являются пиар-акцией на человеческой крови. По его словам, подобные разговоры должны быть вторичными, когда речь идет о жизнях сотен тысяч людей.

Президент Украины заявлял, что Киев выдвинет Трампа на «нобелевку», если тот добьется прекращения огня в зоне конфликта. В то же время Верховная рада не смогла набрать достаточное количество голосов для принятия постановления о номинировании республиканца.