«Пиар на крови»: экс-нардеп о словах Зеленского про Нобелевскую премию

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Нобелевской премии мира для главы Белого дома Дональда Трампа являются пиар-акцией на человеческой крови, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, подобные разговоры должны быть вторичными, когда речь идет о жизнях сотен тысяч людей.

Когда я смотрю на эту эпопею с присуждением Нобелевской премии мира, я задаюсь вопросом: «А мы точно имеем дело со здоровыми людьми?». Это какой-то театр абсурда, который подгоняют под какие-то события. Речь идет о жизнях десятков, а, может быть, и сотен тысяч людей. Мне кажется, разговоры о каких-то премиях могут и должны быть вторичными. Эти пиар-акция на человеческой крови — это какое-то шутовство, если честно, — высказался Марков.

Он отметил, что заявления Зеленского о поддержке данной инициативы не заслуживают серьезного внимания. По словам экс-депутата Рады, главной задачей является скорейшее разрешение украинского кризиса.

Обращать внимание на заявления Зеленского, который утопил в крови свою собственную страну и который будет комментировать какую-то премию мира, — это полный бред. Если им хочется — пусть словоблудят. Нам надо выполнять свои задачи. Если говорить серьезно, вопрос Украины нужно как можно быстрее закрывать полной победой и уничтожением этой сатанинской системы, — резюмировал Марков.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня в зоне конфликта. В то же время, Верховная рада не смогла набрать достаточное количество голосов для принятия постановления о номинировании главы Белого дома.