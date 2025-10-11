Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:09

Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

С 12 октября россияне будут сдавать биометрию для въезда в Шенгенскую зону

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранные граждане, включая россиян, с 12 октября 2025 года будут обязаны сдавать биометрические данные при пересечении границы Шенгенской зоны, соответствующее напоминание распространило Министерство иностранных дел РФ. У граждан будут брать отпечатки пальцев, их также будут фотографировать.

С 12 октября 2025 года все государства — участники Шенгенской зоны вводят новую систему контроля въезда и выезда на своей внешней границе. Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование), — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, при выезде из шенгенских стран будет проводиться верификация собранных биометрических сведений. В МИД РФ рекомендовали путешественникам учитывать эти нововведения и прибывать в аэропорты с запасом времени, чтобы пройти все необходимые процедуры на границе.

Ранее сообщалось, что европейские страны впервые за три года стали главным направлением для россиян, приобретающих жилье за рубежом. По итогам трех кварталов 2025 года лидерами спроса оказались государства Шенгенской зоны, сместив с первой позиции регион Юго-Восточной Азии.

