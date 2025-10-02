Морозостойкий многолетник для посадки под зиму: образует пышные куртины

Герань садовая — это морозостойкий многолетник, который ценится за феноменальную выносливость, декоративность с весны до осени и способность расти в самых сложных условиях. Он теневынослив и устойчив к болезням.

Его резные листья осенью окрашиваются в багряные тона, а изящные цветы белых, розовых, лиловых и синих оттенков украшают сад с мая по август.

Для октябрьской посадки выберите участок с рыхлой почвой (для солнечных мест подойдет герань луговая, для тени — красно-бурая). Выкопайте лунки глубиной 20 см, добавьте компост, разместите деленки корневища с почками роста, полейте и замульчируйте торфом. Герань быстро укореняется и весной трогается в рост одной из первых.

Она не требует подкормок, подавляет сорняки и образует пышные куртины. Посадите герань осенью — и вы получите неубиваемое растение, которое будет радовать красотой при полном отсутствии ухода.

