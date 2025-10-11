Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:25

В СКР озвучили количество погибших при столкновении судов на Байкале

СКР: столкновение судов на Байкале унесло жизни трех человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли и двое пострадали при столкновении двух судов на озере Байкал в районе поселка Листвянка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент произошел с участием маломерного судна с пятью людьми на борту.

По предварительным данным, на борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован, трое скончались. Одному пострадавшему оказывается помощь на месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Северо-Западной межрегиональной трудовой инспекции сообщили о гибели мужчины при падении с 27-метровой высоты во время демонтажа кровли на промышленном объекте в Колпино. Проведенная проверка установила многочисленные факты нарушения правил безопасности.

Кроме того, стало известно о 19 погибших в результате мощного взрыва на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества для украинской армии. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис охарактеризовал произошедшее как один из самых разрушительных инцидентов в своей карьере.

