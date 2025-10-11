В СКР озвучили количество погибших при столкновении судов на Байкале СКР: столкновение судов на Байкале унесло жизни трех человек

Три человека погибли и двое пострадали при столкновении двух судов на озере Байкал в районе поселка Листвянка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. По предварительной информации, инцидент произошел с участием маломерного судна с пятью людьми на борту.

По предварительным данным, на борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован, трое скончались. Одному пострадавшему оказывается помощь на месте, — говорится в сообщении.

