Названа дата захоронения праха актрисы Гуляевой

Прах знаменитой актрисы Нины Гуляевой будет захоронен на Троекуровском кладбище 23 октября, информация о месте и времени прощания была опубликована в Telegram-канале МХТ имени Чехова. Начало церемонии запланировано на 12:00.

Захоронение праха народной артистки РСФСР Нины Гуляевой состоится 23 октября на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Начало церемонии в 12:00, — говорится в сообщении.

Актриса обретет последний приют рядом с могилой своего супруга — народного артиста СССР Вячеслава Невинного.

Актриса ушла из жизни 3 октября в возрасте 94 лет. По предварительным данным, причиной смерти Гуляевой стала продолжительная болезнь. По информации источника, в прошлом году актрису госпитализировали с острым приступом. Гуляева активно работала в театре и озвучивала фильмы и мультфильмы: ее голосом говорили Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Его письмо зачитал народный артист РФ Авангард Леонтьев во время церемонии прощания в МХТ имени Чехова. Глава государства назвал Гуляеву яркой и талантливой артисткой.