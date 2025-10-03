Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 19:09

Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов

Народная артистка России Нина Гуляева умерла из-за продолжительной болезни

Нина Гуляева Нина Гуляева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Причиной смерти 94-летней народной артистки России Нины Гуляевой стала продолжительная болезнь, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, в прошлом году актрису госпитализировали с острым приступом холецистита.

Гуляева активно работала в театре и озвучивала фильмы и мультфильмы: ее голосом говорили Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи. Среди театральных работ артистки — постановки «Белые ночи» в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова и «Дядя Ваня» в Театре Наций.

Ранее актер Сергей Рыбин, известный по сериалам «Морские дьяволы» и «Невский», скончался на 52-м году жизни. Артист ушел из жизни 29 сентября, оставив после себя около тридцати работ в кино, включая роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

До этого в Приозерске прошли похороны советского актера Геннадия Нилова, известного по фильмам «Звезда пленительного счастья» и «Три плюс два». Артист скончался также 29 сентября на 89-м году жизни. Большую часть своей карьеры он проработал на киностудии «Ленфильм» и снялся более чем в 60 кинолентах.

