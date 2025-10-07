Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:07

Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки

Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Гуляевой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. Его письмо зачитал народный артист РФ Авангард Леонтьев во время церемонии прощания в МХТ имени Чехова. Глава государства назвал Гуляеву яркой и талантливой артисткой, передает ТАСС. Она скончалась 3 октября на 95-м году жизни.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо, — отметил Путин.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. По словам представителей театра, Гуляева будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным. Он скончался 31 мая 2009 года, на 75-м году жизни, в своей московской квартире на Тверской улице.

Актриса ушла из жизни 3 октября в возрасте 94 лет. По предварительным данным, причиной смерти Гуляевой стала продолжительная болезнь. По информации источника, в прошлом году актрису госпитализировали с острым приступом. Гуляева активно работала в театре и озвучивала фильмы и мультфильмы: ее голосом говорили Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
соболезнования
смерти
артистки
