Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца. Если вы ищете растение, которое украсит сад нежными белыми цветами и при этом не потребует особого ухода, иберис вечнозелёный станет настоящей находкой. Этот многолетний почвопокровник из семейства капустных образует плотные подушки блестящей зелени и уже ранней весной покрывается массой белых, розоватых или кремовых цветков, создавая ощущение лёгкого снежного покрова.

Иберис (Iberis sempervirens) растёт на одном месте до 5–6 лет, не теряя декоративности, отлично переносит обрезку и быстро восстанавливается. Высота кустиков обычно не превышает 25–30 см, зато ширина может достигать 60 см — растение легко разрастается, образуя сплошные ковры. Цветёт иберис с конца апреля до середины июня, а в южных регионах — и дольше. После цветения декоративность сохраняется за счёт густой, глянцевой зелени.

Главные достоинства:

полностью морозостоек (зимует без укрытия до –30°C);

засухоустойчив и нетребователен к почвам;

не страдает от загазованности, подходит для городских садов;

отлично переносит стрижку, образуя аккуратные куртинки и бордюры.

Лучшие сорта для сада:

Snow Flurries (снежные вихри) — густоцветущий сорт с крупными белыми соцветиями, создающими эффект снежного ковра;

Little Gem — компактный и обильноцветущий, идеален для бордюров и альпийских горок;

Masterpiece — с необычными кремово-белыми цветами и густой листвой;

Appen Etz — устойчив к жаре и засухе, зацветает раньше других.

Совет садоводам: посадите иберис на солнечном, хорошо дренированном участке. После цветения слегка подрежьте кусты — это помогает сохранить форму и стимулирует повторное цветение.

