Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:00

Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца. Если вы ищете растение, которое украсит сад нежными белыми цветами и при этом не потребует особого ухода, иберис вечнозелёный станет настоящей находкой. Этот многолетний почвопокровник из семейства капустных образует плотные подушки блестящей зелени и уже ранней весной покрывается массой белых, розоватых или кремовых цветков, создавая ощущение лёгкого снежного покрова.

Иберис (Iberis sempervirens) растёт на одном месте до 5–6 лет, не теряя декоративности, отлично переносит обрезку и быстро восстанавливается. Высота кустиков обычно не превышает 25–30 см, зато ширина может достигать 60 см — растение легко разрастается, образуя сплошные ковры. Цветёт иберис с конца апреля до середины июня, а в южных регионах — и дольше. После цветения декоративность сохраняется за счёт густой, глянцевой зелени.

Главные достоинства:

  • полностью морозостоек (зимует без укрытия до –30°C);
  • засухоустойчив и нетребователен к почвам;
  • не страдает от загазованности, подходит для городских садов;
  • отлично переносит стрижку, образуя аккуратные куртинки и бордюры.

Лучшие сорта для сада:

  • Snow Flurries (снежные вихри) — густоцветущий сорт с крупными белыми соцветиями, создающими эффект снежного ковра;
  • Little Gem — компактный и обильноцветущий, идеален для бордюров и альпийских горок;
  • Masterpiece — с необычными кремово-белыми цветами и густой листвой;
  • Appen Etz — устойчив к жаре и засухе, зацветает раньше других.

Совет садоводам: посадите иберис на солнечном, хорошо дренированном участке. После цветения слегка подрежьте кусты — это помогает сохранить форму и стимулирует повторное цветение.

Ранее мы рассказывали о многолетнике «три в одном». Это красивый почвопокровник, ароматный ковер и кулинарный помощник.

Читайте также
Этот многолетник превратит сад в голубое облако: совсем нехлопотный и умеет подавлять сорняки
Общество
Этот многолетник превратит сад в голубое облако: совсем нехлопотный и умеет подавлять сорняки
Этот цветок можно сеять в дожди, пронизывающие ветра и первые заморозки: выдержит все
Общество
Этот цветок можно сеять в дожди, пронизывающие ветра и первые заморозки: выдержит все
Зацветает в тени и не боится морозов: этот многолетник украшает сад даже зимой!
Общество
Зацветает в тени и не боится морозов: этот многолетник украшает сад даже зимой!
Черный перец в саду — неожиданное открытие: как обычная специя защищает растения лучше химии
Общество
Черный перец в саду — неожиданное открытие: как обычная специя защищает растения лучше химии
Многолетник «три в одном»: красивый почвопокровник, ароматный ковер и кулинарный помощник
Общество
Многолетник «три в одном»: красивый почвопокровник, ароматный ковер и кулинарный помощник
сады
цветы
клумбы
огороды
многолетники
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.