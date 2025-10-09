Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:45

Зацветает в тени и не боится морозов: этот многолетник украшает сад даже зимой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зацветает в тени и не боится морозов: этот многолетник украшает сад даже зимой! Бадан — удивительное растение, сочетающее декоративность и неприхотливость. Его плотные, блестящие, вечнозелёные листья сохраняют свежесть даже под снегом, а весной, когда большинство растений ещё спит, над зелёными розетками появляются розовые, лиловые или белые соцветия на крепких цветоносах.

Этот многолетник вырастает до 40 см, любит полутень и влажную почву, но способен выдерживать засуху и морозы до –35 °C. Цветёт бадан в мае–июне около трёх недель, превращая тенистые уголки сада в цветущие оазисы. После цветения растение остаётся декоративным весь сезон благодаря крупным кожистым листьям, которые осенью приобретают бронзовый или бордовый оттенок.

Бадан может расти на одном месте до 10 лет без пересадки, образуя плотные зелёные куртины. Он идеально подходит для оформления приствольных кругов, альпийских горок и бордюров. Устойчивость к морозам, тени и болезням делает его незаменимым выбором для тех, кто хочет иметь красивый и надёжный сад без лишних хлопот.

Ранее мы рассказывали о самом эффектном многолетнике для сада. Он вырастает до 120 см и поражает красотой колокольчатых цветков.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
