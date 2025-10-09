Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 19:02

«Звоните сразу»: кардиолог объяснила, когда вызывать скорую обязательно

Кардиолог Чайковская призвала сразу звонить в скорую при жжении в груди

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, испытывающим боль, давление или жжение в груди, следует немедленно вызывать скорую помощь, написала в своем Telegram-канале кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, беспокоиться стоит, если данные симптомы наблюдаются дольше 20 минут.

Звоните сразу, если <...> боль/давление/жжение в груди длятся более 20 минут или возвращается волнами, — посоветовала Чайковская.

Она также призвала вызывать скорую при наличии боли или дискомфорта в спине, шее, челюсти и руках, при одышке, тошноте, головокружении, слабости, наличии холодного пота, а также при ощущении «страха смерти». В особенности это касается случаев, когда симптомы появились в покое или при незначительной нагрузке.

Ранее кардиолог Александра Лузина предупредила, что при заболеваниях сердца у человека может ухудшаться зрение. Кроме того, по ее словам, должны насторожить головные боли, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног и обмороки. Врач также упомянула нарушения сердечного ритма. По ее словам, при тахикардии и приступах учащенного сердцебиения в первую очередь необходимо выяснить, какая именно разновидность аритмии у пациента и чем она вызвана.

врачи
кардиологи
здоровье
сердце
скорая помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане осуждены на 9 лет три брата за изнасилование четвертого
Песков озвучил подробности переговоров Путина и Алиева
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.