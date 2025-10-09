«Звоните сразу»: кардиолог объяснила, когда вызывать скорую обязательно Кардиолог Чайковская призвала сразу звонить в скорую при жжении в груди

Людям, испытывающим боль, давление или жжение в груди, следует немедленно вызывать скорую помощь, написала в своем Telegram-канале кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, беспокоиться стоит, если данные симптомы наблюдаются дольше 20 минут.

Звоните сразу, если <...> боль/давление/жжение в груди длятся более 20 минут или возвращается волнами, — посоветовала Чайковская.

Она также призвала вызывать скорую при наличии боли или дискомфорта в спине, шее, челюсти и руках, при одышке, тошноте, головокружении, слабости, наличии холодного пота, а также при ощущении «страха смерти». В особенности это касается случаев, когда симптомы появились в покое или при незначительной нагрузке.

Ранее кардиолог Александра Лузина предупредила, что при заболеваниях сердца у человека может ухудшаться зрение. Кроме того, по ее словам, должны насторожить головные боли, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног и обмороки. Врач также упомянула нарушения сердечного ритма. По ее словам, при тахикардии и приступах учащенного сердцебиения в первую очередь необходимо выяснить, какая именно разновидность аритмии у пациента и чем она вызвана.